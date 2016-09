Vitória perde pênalti e acaba derrotado pelo Bootafogo

Nada deu certo para o Vitória na noite deste domingo (18), no Barradão. Apesar de ter jogado melhor e pressionado o adversário nos dois tempos de jogo, o Rubro-Negro baiano acabou derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, com um gol de Rodrigo PIMPÃO AOS 44 minutos do primeiro tempo. Antes do gol, o Vitória desperdiçou um pênalti com Diego Renan.

O Vitória pressionou o Botafogo durante todo o jogo, criou oportunidades, teve um pênalti sofrido por Zé Love, e defendido pelo goleiro Sidão na cobrança de Diego Renan, batedor oficial do time.

Logo após desperdiçar o pênalti, aos 41 minutos, o rubro-negro sofreu o gol: Rodrigo Pimpão ganhou de Diogo Mateus, se livrou da marcação de Vinícius e conseguiu encobrir o goleiro Fernando Miguel que saiu na tentativa de impedir o gol.

N o segundo tempo, o Vitória sufocou o Botafogo, que recuou, passando a marcar a partir do meio-campo. O rubro-negro criou boas oportunidades, inclusive uma com o gol vazio, após Diego Renan exigir boa defesa do goleiro Sidão. Na sobra, Kieza finalizou no travessão e na seqüência, Zé Love mandou por cima do travessão com o goleiro batido.

O Vitória, como bem frisou o técnico Argel Fucks, merecia pelo menos o empate.

O Vitória volta a jogar domingo (25) contra o São Paulo, às 16 horas (Horário de Brasília), no Estádio Barradão, pela 27ª rodada.

VITÓRIA 0 X 1 BOTAFOGO



VITÓRIA

Fernando Miguel; Diogo Mateus (Vander), Ramon, e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho) e Sherman Cárdenas(David); Kieza, Zé Love e Marinho

Técnico: Argel Fucks

BOTAFOGO

Sidão; Emerson, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Diogo, Diérson, Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso) e Camilo; Rodrigo Pimpão (Vinícius Tanque) e Canales (Gervásio Nuñez)

Técnico: Jair Ventura

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Data: 18/09

Horário: 18h30

Gol: Rodrigo Pimpão (BOT) aos 44min do 1º tempo;

Arbitragem: Rodrigo Alonso Ferreira (CBF 1), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro (CBF 2) e Johnny Barros de Oliveira (CBF 2), todos de Santa Catarina

Cartão Amarelo: Vander, Marcelo (VIT), Rodrigo Pimpão, Diogo Barbosa, Emerson Silva, Dudu Cearense e Victor Luís (BOT)