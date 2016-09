Travessia Salvador-Mar Grande está suspensa até o meio dia

A travessias marítima do Sistema Salvador-Mar Grande fará uma parada de três horas e meia na manhã deste domingo (18), por causa da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz. O sistema vai interromper o serviço das 8h30 às 12h. Quando retomar o atendimento normal, às 12h, a travessia atenderá com oito embarcações e horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, de acordo com a demanda do momento.

A travessia tinha iniciado as operações às 5h e vinha registrando bom movimento de embarque no Terminal Náutico, no Comércio, com muita gente se deslocando para as praias da Ilha de Itaparica. A Astramab lembra aos usuários que nos domingos e feriados a passagem na travessia custa R$ 7,10. Hoje o último horários saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 19h.

A procura por passagens da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo neste domingo é regular nos guichês do Terminal Náutico. O bilhete custa R$ 95,20 e a viagem é feita em 2h e 20m. A linha dispõe de catamarãs nos seguintes horários: Saídas de Salvador: 8h30m, 9h, 10h30m, 13h e 14h30. Saídas de Morro de São Paulo – 9h, 9h30m, 12h30m e 15h. Já as escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos vão zarpar com lotação completa do terminal, com muitos baianos e turistas aproveitando o dia para fazer o tour, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador se dá às 17h30. A tarifa é R$ 50.