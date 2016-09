SineBahia realiza evento com atendimento exclusivo a Pessoas com Deficiência

Pelo quarto ano consecutivo, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através do SineBahia, firma parceria com diversos órgãos baianos e realiza o Dia D, Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. Em 2016, o evento no Estado segue o calendário nacional e acontecerá em 23 de setembro. As atividades serão concentradas nas Unidades Modelo do SineBahia, instaladas em Salvador, Itabuna e Jequié.

O principal serviço oferecido é a Intermediação para o Trabalho, atendimento realizado durante todo o ano nos postos do SineBahia, mas que durante o Dia D ganha reforço e contará com a presença de empresas parceiras que no mesmo momento iniciam o processo de seleção dos candidatos.

Em Itabuna e Salvador, os trabalhadores poderão ainda solicitar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e requerer o Passe Livre Intermunicipal. Este serviço é disponibilizado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), uma das realizadoras do Dia D.

Além das duas secretarias que representam o Governo do Estado, o evento é realizado por outros importantes parceiros. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Ministério Público do Trabalho (MPT), entidades, ONGs, e o Serviço Municipal de Mão de Obra (SIMM), são alguns dos agentes que compõem a equipe realizadora da ação.

No dia 23 de setembro, a partir das 7h, as unidades participantes estarão com atendimento exclusivo para as Pessoas com Deficiência (PcD) e Reabilitados do INSS que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho ou interessada nos demais serviços previstos na programação.

Quem desejar consultar as vagas disponíveis e participar de processos seletivos deve comparecer aos postos portando os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e CTPS.