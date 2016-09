Série C do Brasileirão: confira a classificação e os jogos deste domingo.

A penúltima rodada de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro (Rodada 18) será toda disputada neste domingo (18). A briga dos oito clubes que vão para as finais é acirrada. No Grupo A, o Fortaleza lidera com 30 pontos e já carimbou sua classificação para a fase seguinte, o mesmo acontecendo com o ABC. No Grupo B, o Guarani carimbou sua classificação com três rodadas de antecedência e soma 37 pontos. O Boa Esporte (MG) também já está na próxima fase.

