Roger e Eduardo Baptista são os preferidos pelo Corinthians para 2017

Com a demissão de Cristóvão Borges e a efetivação de Fábio Carille no comando do Corinthians até o fim do ano, o presidente Roberto de Andrade e sua diretoria agora passam a avaliar o mercado para a contratação do seu futuro treinador. A tendência, como disse o dirigente em entrevista coletiva, é que o futuro contratado chegue apenas no fim do Brasileirão, quando o planejamento de contratações e dispensas para 2017 estiver pronto.

Segundo o portal Globoesporte.com, em reportagem de Mercelo Braga, Roger Machado e Eduardo Baptista largam na frente como principais opções para o cargo. Disponível desde que deixou o Grêmio no meio de semana, Roger é bem visto pelos torcedores pelo bom trabalho que fez no Tricolor gaúcho no ano passado. Além disso, pesa a favor dele a identificação com Tite, técnico mais vitorioso da história do Corinthians, com quem Roger trabalhou no clube gaúcho como jogador.

Empresário de Roger, Leonardo Ferreira disse que não foi procurado pelo Timão nos últimos dias. E explicou que a preferência do treinador seria assumir um novo trabalho no fim do ano mesmo.

Preferido do ex-presidente Andrés Sanchez, com quem trabalhou em 2007 no Timão como preparador físico, Eduardo Baptista é constantemente elogiado no Corinthians. Ele vem liderando a Ponte Preta em mais uma boa campanha no Brasileirão. (Globoesporte.com/Marcelo Braga)