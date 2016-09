Preço do imóvel para venda em Salvador aumentou em agosto

O preço médio do m² para venda em Salvador aumentou 1,18% em agosto, de acordo com o levantamento DMI-VivaReal. Em julho, o valor médio do m² para venda na cidade era de R$ R$ 4.942, e passou para R$ 5.000 no mês seguinte. O monitoramento dos dados de mercado é calculado mensalmente pelo VivaReal (http://www.vivareal.com.br/), plataforma digital que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores aos consumidores. Ainda de acordo com os dados, o preço médio do m² para aluguel em Salvador caiu 1% em agosto. Em julho, o valor médio do m² era de R$ 22,22, recuando para R$ 22.

Segundo o site Bahia de Valor, entre os bairros analisados, os que apresentaram maior valorização nominal no valor médio do m² para venda em agosto foram Canela (10,7%), Itapuã (9,2%), Vitória (8,7%), Barra (8,2%) e Pernambués (6,1%). O DMI-VivaReal também mostrou os bairros que têm o m² mais caro para venda na cidade. Vitória lidera a lista (R$ 7.981/m²), seguido por Horto Florestal (R$ 7.616/m²), Ondina (R$ 7.374 /m²) e Barra (R$ 6.843/m²).

Fonte: Bahia de Valor. Clique AQUI e leia mais.