Mulher ataca bebê e casal com ácido no bairro de Paripe

A Central de Polícia da Secretaria de Segurança Pública informou que uma mulher foi presa após atacar um casal e um bebê com ácido. O caso aconteceu no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador. Fábio Santos Silva, 38 anos, Adriana Pereira Borges, de 25, e o bebê foram atacados quando estavam em uma residência localizada na avenida Afrânio Peixoto, em frente ao Atacadão Açaí.

Após o crime, a suspeita, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi detida por uma guarnição 19ª CIMP (Companhia Independente da Polícia Militar), de Paripe, e encaminhada para a Central de Flagrantes.

O casal e o bebê foram socorridos para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde deles não foi revelado. Segundo a Central de Polícia, não há informações se o bebê é filho do casal.