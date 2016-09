Flamengo vence o Figueirense e segue na cola do Palmeiras

O Flamengo venceu com muita facilidade o Figueirense por 2 a 0, no Pacaembu, em São Paulo, e colou no líder Palmeiras. Willian Arão abriu o placa para os cariocas, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Diego completou o placar aos 25m da etapa complementar. Mais de 29 mil torcedores estiveram no Pacaembu.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 50 pontos, um a menos que o Palmeiras, 1º colocado na tabela. Já o Figueirense continua na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo pega o Cruzeiro no próximo domingo, às 16h, pela 27ª rodada, em Cariacica. O Figueira recebe o Santa Cruz no Orlando Scarpelli também no domingo, às 11h.

O Jogo – Pressão foi o sobrenome do Flamengo nos primeiros minutos de jogo, tanto na marcação da saída de bola do adversário quanto ofensivamente, com Damião, Éverton e Gabriel dando trabalho dentro da área. Teve até zagueiro curtindo uma de atacante: aos 11, Rafael Vaz soltou a bomba de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave esquerda de Gatito Fernández. Aos 15, Arão deu de primeira na medida para Diego quase abrir o placar em chute cruzado e arrancar suspiros da torcida, que não estava poupando suas cordas vocais no Pacaembu. O torcedor se agitou na arquibancada mais uma vez quando o camisa 35 devolveu a gentileza de Arão e serviu o volante na entrada da grande área para arriscar um belo chute que, por pouco, foi por cima do travessão.

Aos 30, em cobrança de pênalti de Damião, a bola acabou parando nas mãos do goleiro alvinegro. Mas para alívio dos rubro-negros, a rede não demoraria a balançar, em uma jogada que premiou a versatilidade de dois atletas de defesa. Vaz, que já tinha arriscado bom chute, dessa vez foi garçom para Willian Arão; o volante chegou como elemento surpresa, livre de marcação dentro da área, e recebeu redondinha para finalizar bonito de cabeça e soltar o grito de gol que tinha ficado engasgado: 1 a 0 Mengão e muita festa no Flacaembu. Ao final do primeiro tempo, os números mostravam 74% de posse de bola para os comandados de Zé Ricardo.

Incansável, o Flamengo voltou para a etapa complementar a cem por hora. Logo aos quatro minutos, Gatito teve trabalho em contra-ataque puxado por Damião e finalizado por Diego. Logo depois, o próprio centroavante teve grande chance na cara do gol, mas não pegou bem na bola e acabou isolando. Aos 11, bola na trave de Réver. O placar foi ampliado aos 25, com Diego, em nova penalidade. Gatito acertou o canto mais uma vez, mas a bola passou por ele e morreu no fundo da rede. Logo em seguida, o 3 a 0 escapou na defesa do goleiro adversário, que pegou à queima-roupa a finalização de Vizeu.

A superioridade do Flamengo, que já era incontestável, passou a ser numérica com a expulsão de Marquinhos Pedroso. Convocado por Tite, Alex Muralha fez apenas uma defesa em toda a partida, aos 49 do segundo tempo. No final, hino tocando alto no estádio, 2 a 0 no placar e muita comemoração da torcida que lotou o Paca.