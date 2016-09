Conder conclui em dezembro obras no entorno do Roberto Santos

As obras no entorno do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, em Salvador, devem ficar prontas até dezembro. É o que projeta o o diretor de equipamentos e qualificação urbanística da Conder, Aírton Maia, após informar que 70% das intervenções estão concluídos.

Além dos 1,5 km de pavimentação em volta na unidade, estacionamento, paisagismo e calçadas com piso tátil, uma série de equipamentos comunitários como a sede da associação de moradores, parque infantil, quiosque e uma Base de Segurança da Polícia Militar também estão entre as novidades.

O investimento total é de aproximadamente R$ 8 milhões. Cerca de 60 operários trabalham no local. Conforme Maia, o trecho terá ainda quatro pontos de ônibus e iluminação. “A Secretaria da Saúde também permitiu que uma parte do terreno do hospital fosse utilizado para que fosse criada uma área com equipamentos públicos”, explicou.