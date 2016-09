Palmeiras vence Corinthians por 2 a 0 e segue líder do Brasileirão

Agência FPF

O Palmeiras mostrou a força do líder do Campeonato Brasileiro para mais de 40 mil torcedores e derrotou o rival Corinthians, por 2 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 26ª rodada. Moisés e o colombiano Mina foram os autores dos gols. Esta foi a terceira vitória alviverde seguida no clássico na temporada.

O resultado manteve o Palmeiras na primeira posição, com 51 pontos, quatro na frente do Flamengo, que entra em campo na manhã deste domingo. É o décimo jogo de invencibilidade dos comandados pelo técnico Cuca.

O Corinthians, por outro lado, perdeu uma invencibilidade de 34 jogos (27 vitórias e 7 empates) jogando na Arena Corinthians. O resultado ainda manteve os alvinegros fora do G4, em quinto lugar, com 41 pontos.

A torcida do Palmeiras não sentiu a falta do suspenso Gabriel Jesus e viu Moisés abrir o placar logo aos quatro minutos. Vilson não conseguiu fazer o corte e o meio-campista finalizou duas vezes para marcar. Pressionado, o Corinthians não conseguiu reagir e saiu de campo bastante vaiado.

No segundo tempo, o paraguaio Romero entrou em campo e o Corinthians passou a agredir um pouco mais o adversário. Mesmo assim, os visitantes tiveram oportunidade de marcar com Edu Dracena e Leandro Pereira, exigindo grande defesa de Cássio. Quando o time da casa conseguiu se acertar na partida e encurralar o adversário, o Palmeiras foi ao ataque e matou o jogo.

Jean fez o cruzamento da esquerda e Mina apareceu na frente dos zagueiros para finalizar. Em meio aos protestos das arquibancadas, Héber Roberto Lopes encerrou a partida.

O Palmeiras volta a campo contra o Coritiba no próximo sábado, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, às 16 horas, o Corinthians recebe o Fluminense, na Arena Corinthians.