Maré baixa segue prejudicando travessia Salvador-Mar Grande

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande iniciou uma parada de três horas na manhã deste sábado (17). O sistema suspendeu o serviço às 8h e voltará atender normalmente às 11h A parada é por força da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, cujo canal de navegação não tem profundidade suficiente para operar com maré baixa. Desde a última quarta-feira que a travessia vem fazendo paradas momentâneas pelo mesmo motivo e só a partir de terça-feira (20) as operações serão normalizadas.

Quando retomar o atendimento normal às 11h, a travessia atenderá com 10 embarcações e horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, de acordo com a demanda de passageiros do momento. O último horário saindo de Salvador será às 18h30. De Mar Grande para a capital, a última paritida também será às 18h30.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições neste sábado e com boa procura pelos turistas. O primeiro catamarã para o Morro sai do Terminal Náutico da Bahia às 8h30m. Os demais horários são às 9h,10h30, 13h e 14h. As saídas de Morro acontecem às 9h, 11h30m, 12h30m e 15h. A viagem direta de catamarã dura 2h20m e a passagem custa R$ 95,20. As escunas do Passeio às Ilhas da Baía de Todos os Santos também estão em tráfego e com bom movimento de embarque. O tour turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30m e a tarifa é R$ 50.