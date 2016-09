Financiamento de veículos na Bahia tem queda de 10,1%

A Bahia manteve a liderança nos financiamentos de veículos na região Nordeste em agosto, com 16.507 unidades vendidas a crédito, queda de 10,1% em relação ao mesmo período de 2015. Automóveis leves representaram 75% do total financiado no mês, ao somarem 12.440 unidades negociadas. O resultado apresentou uma baixa de 7,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Segundo o site de economia Bahia de Valor, O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

No mês também foram vendidas a crédito 3.419 motos no estado, recuo de 16,3% em relação ao mesmo período de 2015. A Bahia foi o terceiro estado que mais financia motos na região, atrás do Maranhão e do Ceará.

Fonte: Bahia de Valor/Clique AQUI e leia mais.