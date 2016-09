Cristovão Borges é demitido pelo Corinthians após derrota para o Palmeiras

Cristóvão Borges não é mais técnico do Corinthians. Logo depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 0 na Arena, em Itaquera, a diretoria do clube se reuniu e decidiu pela saída do treinador, segundo informal o canal ESPN.

“Queria informar que o Cristóvão Borges não trabalha mais conosco. O Corinthians vai manter até o fim do ano o auxiliar Fábio Carille”, disse o presidente Roberto de Andrade, logo após o clássico.

Substituto de Tite, Cristóvão durou menos de três meses no cargo. Ele estreou contra o Atlético-MG no dia 22 de junho e fez no total 18 partidas na equipe, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

O treinador havia sido contratado para substituir Tite, ídolo do clube, que seguiu para a seleção brasileira. A expectativa era que o trabalho fosse mantido, já que o Corinthians estava na briga pelo título, o que não ocorreu. (ESPN Brasil).