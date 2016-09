Corpo de Domingos Montagner deixa velório para ser enterrado

O corpo de Domingos Montagner – que morreu aos 54 anos nesta quinta-feira, 15, ao se afogar no Rio São Francisco – deixou o local do velório rumo ao cemitério, em São Paulo, pouco antes das 11h deste sábado, 15, cercado por uma multidão de fãs. O sepultamento acontecerá no jazigo da família, onde também foi enterrada a mãe do ator, Romilda Batistuta Montagner, que morreu em 2013.

Montagner, que interpretava o personagem Santo, tinha viajado para o Nordeste para gravar cenas da novela. Em um momento de folga, ele foi tomar um banho de rio e, depois do mergulho, não voltou à superfície. O ator estava junto com a atriz Camila Pitanga, que pediu socorro após o colega ser levado pela correnteza. O pai de Camila, Antônio Pitanga, contou ao EGO que ela chegou a tentar salvá-lo.

O velório começou pouco depois das 7h da manhã e reuniu amigos e familiares. Parte do elenco de ‘Velho Chico’ chegou junto de van ao local. Camila Pitanga – amparada pelo namorado, Igor Angelkorte -, Lucy Alves, Marcelo Serrado, Marcos Palmeira e outros colegas que contracenaram com o ator na novela das nove da Globo, assim como o diretor, Luiz Fernando Carvalho, chegaram por volta das 9h e não conversaram com a imprensa.

O velório do ator reuniu amigos e parentes desde cedo. Dira Paes e Renata Ceribelli foram algumas das primeiras a chegar ao local para se despedir do colega. Luciana Lima, mulher de Montagner, também chegou ao velório em uma van, e entrou por uma porta lateral, por volta de 8h20. Muitos fãs prestaram homenagens em frente ao local, entoando orações (veja vídeo abaixo). Vários amigos do ator combinaram de ir de branco, para simbolizar paz. “É um momento muito triste”, disse o ator Marco Ricca, também presente no velório. (Portal G1/EGO/TV Globo – Marília Neves e Lucas Pasin)