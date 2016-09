Congresso de Fissuras Lábio Palatinas segue em Salvador até domingo

Foi aberto nesta sexta-feira (16) em Salvador o 1º Congresso Sulamericano e o 8º Congresso Brasileiro de Fissuras Lábio Palatinas e Anomalias Craniofaciais. Organizado pela Sociedade Brasileira de Fissuras Lábio Palatinas (ABFP), o evento prosseguirá até este domingo (18) no Hotel Deville Prime Itapuã, com o patrocínio da ONG Smile Train, que tem como objetivo oferecer gratuitamente todo o tratamento para crianças que sofrem com fissuras labiopalatinas.

O Congresso, que já é referência no setor, este ano inclui a América Latina, passando a ser um evento internacional. Dr. Carlos Navarro (Peru), Dr. Percy Rossel Perry (Peru), Dra. Carmen Morovic (Chile), Dra. Julia Harfin (Argentina), entre outros, são alguns dos renomados especialistas que vão trocar experiências e apresentar seus cases de sucesso no avanço das técnicas.

Convidados estrangeiros, como David Fisher (Canadá), Jean Claude Talmant (França), Michael Carstens (EUA), vão engrandecer o evento. Especialistas brasileiros das diferentes áreas da cirurgia plástica, fonoaudiologia, ortodontia, buco-maxilo, psicologia e áreas afins também apresentarão também discutirão acerca do tratamento da fissura labiopalatal.

Temas como o avanço nas técnicas cirúrgicas para lábio e palato, a utilização das células-tronco no tratamento de pacientes com fissuras labiopalatais, terapia da fala adequada, riscos genéticos em uma população brasileira com alta ancestralidade africana, atenção psicológica ao paciente com fissura, abordagem da respiração nasal, análise da epidemiológica das palato e labioplastias no estado do Rio Grande do Norte, serão discutidos e analisados pelas experientes equipes nacionais e internacionais.

A grande novidade será a apresentação, inédita no Brasil, do Simulador de fissura labiopalatal de alta fidelidade. Trata-se de um aparelho desenvolvido por médicos do Canadá para treinamento cirúrgico de residentes e cirurgiões especializados em fissura labiopalatal. O estudo foi desenvolvido pelos médicos Dale Podolsky, David Fisher, Karen Wong, James Drake, Christopher Forrest, do The Hospital for Sick Children, em Toronto, e da University of Toronto, no Canadá. O simulador já foi apresentado a estudantes das Universidades de Toronto (Canadá) e Standford (Califórnia, EUA) e chega ao Brasil para auxiliar os médicos durante a capacitação para as cirurgias de fissura de lábio e palato, oferecendo treinamento gratuito de forma prática e acessível. Trazido pela Smile Train, Dr. David Fisher apresentará o simulador durante suas apresentações no sábado e no domingo.