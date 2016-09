A Rodada 26 do Campeonato Brasileiro 2016 será aberta neste sábado (17) com apenas um jogo. Um clássico, na verdade. O Corinthians recebe em sua arena o líder Palmeiras, que soma 48 pontos. O Corinthians, que está fora do G-4, na 5ª colocação, soma 41 pontos e se vencer volta ao G-4.

