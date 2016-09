Bahia goleia o Goiás por 4 a 2 e volta ao G-4 da Série B

Com todos os resultados da rodada a seu favor, só restava ao Bahia fazer a sua parte. E fez com sobra. Jogando na Arena Fonte Nova, o tricolor baiano derrotou o Goiás por 4 a 2, foi a 39 pontos e assumiu a 4ª colocação na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Bahia frequentou o G-4 da Série B foi na nona rodada da Série B.

Juninho abriu o placar para o Bahia logo aos 2 minutos de jogo, em cobrança de escanteio. O gol foi olímpico, mas o goleiro Márcio falhou feio no lance. O Goiás empatou com o goleiro Márcio, cobrando pênalti cometido por Edigar Junio em Patrick. O primeiro tempo terminou com o empate de 1 a 1.

No segundo tempo, o Bahia foi todo pressão. Renato Cajá fez 2 a 1 aos 15m, Hernane ampliou o placar fazendo o terceiro e Edgar Junio marcou o 4º gol do tricolor. O Goiás ainda reagiu com Léo Gamalho, aos 37m.