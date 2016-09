Aleluia destaca avanço na educação entre as realizações de Neto

“A realização mais nobre e humana do prefeito ACM Neto foi a incontestável melhoria da educação em Salvador, atestada pelo último resultado do Ideb”, afirmou o presidente estadual do Democratas, deputado federal José Carlos Aleluia.O parlamentar destacou o avanço no ensino fundamental, sem deixar de mencionar também o progresso na saúde, na mobilidade urbana e nos serviços públicos, além das diversas transformações por que vem passando a cidade nos últimos quatro anos.

“Me orgulho de ter participado da gestão e está com Neto, quando vejo que Salvador foi a capital que mais avançou neste indicador do Ministério da Educação que avalia a qualidade do ensino básico no País”, comentou Aleluia. Para o deputado, a melhoria da educação vai deixar os jovens de Salvador mais preparados para a vida. “Essa é uma obra intangível, de inigualável importância”, afirmou, ressaltando que o Brasil não avança sem educação.

“A China hoje faz uma verdadeira revolução na educação, que deixa os Estados Unidos preocupados com a liderança mundial”, observou o presidente estadual do Democratas, lembrando que o grande salto socioeconômico da Coreia do Sul foi consequência dos investimentos em educação desde a primeira infância. “A Coreia do Sul hoje é uma potência econômica. É referência na produção de automóveis e produtos tecnológicos, enquanto a Coreia do Norte, que não priorizou a educação, vive no atraso, sem nem mesmo iluminação”.

Na avaliação de Aleluia, Neto está no caminho certo investindo nas pessoas e na cidade. “Enquanto os adversários equivocadamente tentam trazer uma pauta nacional para as eleições municipais, Neto, em seu plano de governo, propõe a universalização do ensino em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos. Esta é a diferença que marca a vantagem de Neto em todas as pesquisas de intenção de voto”.