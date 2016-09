Vitória bate o Inter por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento

Com um gol do zagueiro Kanu aos 56 segundos do segundo tempo, o Vitória venceu o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (15) e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No jogo que marcou a estreia do técnico Argel Fucks no time Rubro-negro, o time baiano Foi atuou com raça e determinação.

O Vitória consegue deixar a zona de rebaixamento e se instala na 16ª colocação, com 29 pontos. Já o Inter cai para 18º, com 27, dois a menos que os baianos, primeira fora do Z-4. O Vitória volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Botafogo no Barradão. Já o Inter fecha a rodada na segunda-feira, às 20h, contra o América-MG, no Independência.

INTER RS 0 X 1 VITÓRIA

INTER RS

Danilo; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho (Gustavo Ferrareis), Seijas (Eduardo Sasha) e Valdívia (Alex); Nico Lopez e Aylon

Técnico: Celso Roth

VITÓRIA

Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller; Willian Farias, Marcelo e Sherman Cárdenas (Tiago Real); Kieza, Zé Love (Amaral) e Marinho (Vander)

Técnico: Argel Fucks

Campeonato Brasileiro

Série A – Segundo Turno

25ª Rodada

Data: 15/09 – Hora: 21 horas

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Arbitragem: Emerson Luiz Sobral (CBF 1), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior (CBF 1)e Marlon Rafael Gomes de Oliveira (CBF 2), todos de Pernambuco

Gols:

Cartão amarelo: Geferson, Nico Lopez e Seijas (INT), Kanu, Vander, Kieza, Marinho e Euller (VIT)

Renda: R$488.675,00

Público: 20 mil e 942 pagantes