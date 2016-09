A rodada 26 da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta terça-feira (16) com três jogos. Na liderança da competição, o Vasco joga em casa contra o Joinville, que está na zona de rebaixamento. Já o vice-líder Atlético-GO entra em campo, também em casa, para encarar o Paraná Clube, em jogo marcado para as 16h, no Serra Dourada.

