Corpo de Domingos Montagner é liberado em Aracaju

O corpo do ator Domingos Montagner foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe por volta das 8h40 desta sexta-feira (16). Ele foi encaminhado para uma funerária, para ser preparado para o transporte aéreo, mas ainda não há confirmação oficial se ele será levado para o estado de São Paulo, onde morava com a família, segundo informações do Portal G1-SE e TV Sergipe.

Montagner morreu na tarde da quinta-feira (15) após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza. O ator tinha 54 anos e interpretava Santo em “Velho Chico”, novela da TV Globo.

O corpo dele foi liberado por um médico da emissora, que tinha uma procuração assinada pela família. Montagner foi levado em seguida para um laboratório, onde será preparado com um procedimento de conservação chamado tanatopraxia. A depender da situação do corpo, o preparo pode demorar cerca de três horas.

G1-SE-TV Sergipe/