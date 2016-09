Wagner critica o MPF: “Fizeram um circo”

A reunião do diretório nacional do PT, em que o ex-presidente Lula fará um pronunciamento na tarde desta quinta-feira em São Paulo se transformará num ato de desagravo ao líder petista. Lula já está no local. A militância do partido foi convocada para acompanhar o encontro.

Ao chegar, o ex-ministro da Casa Civil Jaques Wagner criticou os procuradores da força-tarefa da Lava-jato pela denúncia de quarta-feira e defendeu que Lula assuma a presidência do PT. Lula chegou na reunião, num hotel no centro de São Paulo, por volta das 11h15, por uma entrada secreta. A fala de Lula, seguida de entrevista, está prevista para começar às 13h.

Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, defendeu o ex-presidente da denúncia apresentada pela força-tarefa da Lava-Jato

— Entramos na terra do “deu a louca no mundo”. Tocaram fogo em tudo. É uma coisa desrespeitosa com um ex-presidente da República. Não que qualquer autoridade esteja afastada de investigação, mas essa coisa de chefe de não sei o que é um desserviço. O país é visto lá fora de forma bastante desconfiada. Eu conheci o Lula na mesma casa que ele continua morando, no mesmo apartamento de São Bernardo. É estranho porque os alcapones da vida, o Cunha, por exemplo, vejam onde ele mora — disse Wagner.

O ex-ministro acredita que o clima no país pode piorar porque o número de pessoas indignadas com a atuação do MPF tem aumentado:

— O espetáculo de ontem foi um espetáculo grotesco e draconiano. Fizeram um circo.

