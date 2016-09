Vice-reitora da Uneb será homenageada na Câmara Municipal de Salvador

A vice-reitora da Uneb, professora Carla Liane dos Santos, vai receber a Medalha Maria Quitéria, na Câmara Municipal de Salvador. A honraria foi proposta pela vereadora Aladilce Santos (PCdoB), que irá presidir a outorga da comenda nesta quinta-feira (15), às 19h, no plenário do órgão legislativo, localizado no centro antigo da capital baiana.

A congratulação foi concedida em reconhecimento ao seu trabalho como educadora, empenhada na melhoria da educação pública, no que se refere à construção de uma universidade democrática, inclusiva, participativa e cidadã.

A comenda Maria Quitéria distingue as mulheres que se destacam na sociedade civil, em atividades sociais desenvolvidas em beneficio da cidade de Salvador e suas comunidades.

Carla Liane é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente ocupa o cargo de vice-reitora da Universidade do Estado da Bahia.