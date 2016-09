Travessia Salvador-Mar Grande faz parada até às 9h30 nesta manhã

A travessia Salvador-Mar Grande interrompeu o serviço às 7h desta quinta-feira (15) por força da maré baixa. O atendimento será retomado normalmente às 9h30 e a partir daí a travessia funcionará com capacidade total, com oito embarcações à disposição do tráfego, podendo atender aos passageiros com horários de 15 em 15 minutos, caso o movimento de usuários para embarque exija. Normalmente, os horários são de meia em meia hora.

Com maré baixa, o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, fica sem condições de operar devido à pouca profundidade do seu canal de navegação. Ainda hoje, a maré baixa prejudicará a travessia também à noite: o último horário do dia, que normalmente é 20h, será às 18h, no sentido Salvador-Mar Grande. No sentido inverso, a última saída do Terminal de Vera Cruz acontece às 18h30.

O movimento de passageiros é moderado para os catamarãs que fazem a linha para Morro de São Paulo. Os primeiros catamarãs saem às 8h30 e 9h. Depois ocorrem saídas às 10h30, 13h e 14h30. As escunas do tradicional passeio às ilhas vão sair com boa ocupação do Terminal Náutico, com turistas que farão o tour das ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O passeio, que tem tarifa de R$ 50, inclui paradas em Ilha dos Frades e Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30.