Palmeiras arranca empate com o Flamengo e mantém liderança

Agência FPF

Com um a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras saiu atrás do placar, mas acabou buscando o empate diante do Flamengo pelo placar de 1 a 1, na ‘final antecipada’ do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, pela 25ª rodada. Alan Patrick marcou pelo clube carioca, e Gabriel Jesus deixou tudo igual.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do campeonato com 48 pontos, um na frente do Flamengo, que mostrou sua força como o melhor visitante diante do time que mais venceu como mandante. O Santos aparece em terceiro, com 42, enquanto o Atlético Mineiro, que joga nesta quinta, tem os mesmos 42.

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo muito pegado, com poucas chances de gol. O time carioca jogou de maneira retrancada, esperando um erro do adversário para abrir o marcador. A equipe paulista fazia a bola rodar, mas sem efetividade. Gabriel Jesus, então, arriscou de fora da área, para fora.

O Flamengo foi crescendo aos poucos e também teve uma chance de abrir o marcador. Damião fez o pivô e rolou para Pará. O lateral chutou cruzado, mas Everton não chegou a tempo para empurrar. Antes do apito final, Marcio Araújo foi expulso e acabou deixando o time carioca com um homem a menos.

No segundo tempo, Cuca tentou colocar o time para frente, tirou Gabriel e colocou Lucas Barrios, mas foi o Flamengo que voltou melhor. O time carioca aproveitou o buraco no lado esquerdo da defesa adversária para abrir o placar. Aos 17 minutos, Alan Patrick, que acabara de entrar, recebeu de Everton e mandou para o fundo das redes.

Na base do desespero, o Palmeiras foi com tudo em busca do empate e por muito pouco não levou o segundo. Alan Patrick lançou Jorge em profundidade. O lateral tentou o chute, que atravessou toda área. Leandro Damião se esticou todo, mas não conseguiu completar para o gol.

De tanto pressionar, o Palmeiras chegou ao gol de empate. Aos 37 minutos, Moisés cobrou lateral na cabeça de Mina. O zagueiro desviou para Gabriel Jesus, que cortou o Pará e soltou o pé. A bola bateu na trave antes de entrar, 1 a 1.

O time paulista ainda tentou pressionar em busca do gol da vitória, mas o goleiro Alex Muralha esteve bem e evitou o gol palmeirense em chute de Moisés de fora da área, selando o placar em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Palmeiras faz o clássico diante do Corinthians no sábado, às 16h, no Itaquerão. O Flamengo entra em campo no domingo, às 11h, contra o Figueirense, no Pacaembu.