Mineração Jundu vai explorar jazida de areia e quartzo na Bahia

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), e a Mineração Jundu assinaram um Contrato de Pesquisa Complementar e Promessa de Arrendamento de Direitos Minerários, que assegura à mineradora a exploração de areia silicosa e cristais de quartzo de extra baixo teor de óxido de ferro em Santa Maria Eterna, no município de Belmonte, na região sul da Bahia.

Segundo o site Bahia de Valor, foram realizadas pesquisas geológicas complementares, através de sondagem, gerando mais de 700 amostras e 2.100 análises químicas. Os resultados comprovaram a excelente qualidade do minério no depósito mineral e estão em curso as etapas de caracterização tecnológica do minério e desenvolvimento de rotas de processo. Essas etapas são fundamentais para se conhecer as fases minerais presentes no minério, bem como seus comportamentos frente a processos físicos e físico-químicos.

Faz parte do estudo técnicas consagradas de separação mineral, como flotação ou concentração magnética, bem como técnicas ainda não convencionais na indústria de produção de areia, que visam aumentar o grau de pureza do minério. Mesmo o depósito mineral de alta pureza, como o de Santa Maria Eterna, necessita da retirada de minerais e óxidos que, mesmo que minimamente, contaminam o produto final.

