“Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica” chega ao Salvador

Toda a família vai se divertir no “Labirinto Muito Louco com a Turma da Mônica”, que chega ao Salvador Norte Shopping hoje, 15 de setembro. Na atração, a turma vai percorrer caminhos enigmáticos repletos de espelhos e muitas surpresas. A estrutura montada na Praça de Eventos – Piso L1, se destaca pelo colorido exuberante e tendências psicodélicas, no qual o público vai se deparar com cenas do personagem Louco, ao lado de outras figuras bem conhecidas dos leitores de Mauricio de Sousa, como Mônica e Cebolinha, principal alvo das suas travessuras.

Toda a atividade no interior do labirinto é monitorada por câmeras e as imagens são exibidas para os visitantes que passeiam pelo centro de compras. Do lado de fora foram instalados painéis para fotos com ilustrações dos personagens. O ingresso individual custa R$ 15 e o combo para três pessoas, R$ 25. O evento funciona até dia 30/10, de segunda a sábado, das 10h às 22h; e domingo, das 13h às 21h. Nos fins de semana (17 e 18/09; 24 e 25/09), as crianças poderão interagir e tirar fotos gratuitamente com Mônica e Cebolinha (16h, 17h, 18h e 19h).