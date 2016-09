Hélder Almeida assume Incra na Bahia e define prioridades

Hélder Almeida foi nomeado pelo governo federal para o Incra/Bahia.[/caption

O ex-prefeito de Camaçari e ex-deputado estadual, Hélder Almeida assumiu a superintendência do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) da Bahia, após ser nomeado pelo governo federal.

“Tenho duas prioridades administrativas: a primeira é identificar novas áreas para assentamentos, sempre buscando o equilíbrio orçamentário; e a segunda e agilizar o projeto de implantação de agroindústrias nos assentamentos para torna-los mais produtivos, gerando renda para as famílias”, disse Almeida.

Desde que o seu nome foi publicado no Diário Oficial da União, Helder Almeida começou a frequentar a sede do Incra na Bahia para elaborar um diagnóstico sobre a situação do órgão. “Agora que assumi, vamos trabalhar muito para oferecer aos assentados toda a infraestrutura, assistência técnica e documentação de propriedade, para que eles possam ter mais tranquilidade”, afirmou. Hélder Almeida é servidor estadual de carreira, lotado no Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).