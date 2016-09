Domingos Montagner morre no São Francisco; relembre a trajetória.

O ator Domingos Montagner, de 54 anos, que interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, morreu nesta quinta-feira, 15, enquanto nadava no rio São Francisco, no município de Canindé do São Francisco, em Sergipe. A informação foi confirmada pela Comunicação da Globo.

“Hoje, o ator Domingos Montagner gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã e, depois de gravar e de almoçar, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou à produção, que iniciou imediatamente as buscas, com a ajuda de helicópteros do Grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e pescadores da região”, diz a nota divulgada nesta quinta-feira (14).

No último 7 de setembro, o artista participou, ao vivo do Mais Você, e comentou com Ana Maria Braga exatamente sobre as cenas finais gravadas no rio São Francisco. “Durante a novela toda, a gente fez várias viagens, captando imagens da região”, explicou Montagner, que se emocionou com depoimentos de colegas da novela no programa.

Dois anos antes, em 2010, Domingos Montagner fez sua primeira participação na teledramaturgia da TV Globo em Força-Tarefa, série dirigida por José Alvarenga Jr. Em seguida, vieram os convites, quase que simultâneos, para A Cura e Divã. Já em Cordel Encantado, de 2011, o ator ganhou destaque como o Capitão Herculano.

“É um privilégio trabalhar no que a gente gosta. No nosso caso, os artistas, é quase que uma sina. Quando você descobre que o seu caminho de comunicação com a sociedade é a arte, eu acho incrível a gente poder exercer isso!”, comentou ele, em 2013, no Mais Você.

Ainda no programa de Ana Maria Braga, Domingos Montagner afirmou que tinha paixão pelo seu trabalho seguinte, em O Brado Retumbante, série de 2012 que contou a história de Paulo Ventura, que se vê no cargo de presidente da República por mero acaso: “É um personagem incrível, um sujeito normal que é alçado a essa função”. Em sua segunda novela, Salve Jorge, o ator viveu o guia turístico Zyah e apresentou a Turquia em um vídeo exclusivo do Gshow em 2012.

No ano seguinte, Joia Rara encantou o público com a história de amor de um homem por uma mulher, de uma mãe pela filha, de um avô pela neta e de uma criança pelo mundo inteiro. No papel do operário Mundo, Montagner foi um dos líderes da causa operária. Nos bastidores da trama, o Vídeo Show registrou a cena em que o ator se candidata a deputado. “Isso é uma joia rara: a oportunidade de fazer meu discurso para os meus companheiros”, brincou.

Gonzaga – de Pai pra Filho: coronel Raimundo

Em Sete Vidas, de 2015, Domingos Montagner interpretou Miguel, um doador de sêmen procurado por sete filhos biológicos. “O Miguel é um personagem desafiador por ser controverso, misterioso, introvertido. Ele atinge um registro de vilão, mas, ao mesmo tempo, é um personagem honesto”, definiu o intérprete no Domingão do Faustão. Em um bastidor exclusivo do Gshow, o ator mostrou detalhes da viagem à Patagônia.

Desde março de 2016, Montagner integrava o elenco da novela Velho Chico que está em reta final.