A Rodada 25 do Campeonato Brasileiro 2016 foi aberta nesta quarta-feira (14) com seis jogos. E a liderança continuou com o Palmeira, 48 pontos, que empatou em 1 a 1 com o Flamengo, que chegou aos 47 pontos. A rodada será concluída nesta quinta-feira (15) com quatro jogos. Pela classificação atualizada, estão no G-4 o Palmeiras, Flamengo, Santos e Atlético-MG. O Corinthians, que empatou em 1 a 1 fora de casa com o Coritiba, deixou o G-4. Na zona de rebaixamento aparecem Figueirense, Vitória, Santa Cruz e América-MG.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, Série A:

Confira os resultados e os jogos da Rodada 25: