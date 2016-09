Cláudio Queiroz participa do debate político em Valença

Discursos emblemáticos, provocações, propostas de governo e perguntas sobre o atual cenário do município foram parte do I Debate para os candidatos a prefeito de Valença 2016, realizado essa semana, pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ACE (Associação Comercial e Empresarial), OAB e UNEB. O evento ocorreu na sede da CDL e contou com apresença dos prefeituráveis Cláudio Queiroz (PRB), Zé da Hora (PSDB), Jucélia Nascimento (PTN), Jairo Batista (PR) e Ricardo Moura (PMDB).

Iniciado o primeiro bloco, o candidato Cláudio Queiroz foi questionado sobre suas propostas sobre o Ordenamento e a requalificação do Centro Comercial de Valença. “O primeiro passo é convidar todas as representatividades para uma conversa para traçarmos metas possíveis para encontrar o melhor caminho para a municipalização do trânsito e reorganização do Centro Comercial”. Em seguida o prefeiturável indagou a importância de conduzir uma gestão participativa, “Vamos trabalhar de forma transparente na execução de todos os projetos. A população precisa ter sua representatividade, não se faz uma gestão responsável sem a participação popular”, disse o candidato do PRB.

Em relação à segurança, o representante da Universidade do Estado da Bahia perguntou a Cláudio quais suas propostas para retirar Valença do ranking da 35º cidade mais violentas do Brasil. ” O desafio é grande, mas é possível com bastante trabalho e comprometimento da futura gestão, vou implantar a Secretaria de Segurança Pública, ampliar a Guarda Municipal, reimplantar do Conselho Municipal de Segurança e a guarda-mirim, buscar uma parceria para trazer uma unidade do Colégio Militar e implantar uma roda policial na zona rural. Contudo, não adianta implantar todas essas ações sem o melhoramento nas outras políticas públicas de educação, geração de emprego e renda, saúde e esporte”, relata o candidato.

Por fim, no 4º e último bloco, os candidatos tiveram três minutos para explanar suas considerações finais. Dada a palavra, o candidato Cláudio Queiroz agradeceu os presentes e convidou os outros candidatos a assinar o termo de compromisso do Programa Cidades Sustentáveis que oferece aos gestores públicos 12 eixos temáticos na área social, ambiental, econômica, política e cultural. Adotadas essas ações, o município de Valença tem grande chance no futuro de ser referência no quesito sustentabilidade.