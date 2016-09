Aiba assina protocolo com o governo para fomentar agronegócio no Oeste

Com o objetivo de promover as atividades agrícolas no Oeste da Bahia, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e o governo do Estado celebraram um protocolo de intenções que visa alavancar o desenvolvimento econômico da região. O documento, assinado pelo presidente da Aiba Júlio Cézar Busato com o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster e pelo superintendente de Política do Agronegócio, Guilherme Bonfim; prevê melhorias nas condições de escoamento da produção regional.

Por um lado, a Associação se comprometeu que toda a produção de grãos e fibras destinada à exportação será escoada pela Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) e pelo Porto Sul. O Estado, por sua vez, garantiu criar condições para viabilizar a utilização desses modais.

Além de potencializar as cargas para transporte por meio da Fiol e do Porto Sul, a concretização dessa parceria vai permitir também o aumento da produção de graneis agrícola no Oeste da Bahia, alavancando ainda mais o setor do agronegócio, que já possui grande participação no Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia.

“Esse protocolo de intenções vai incentivar a atividade agrícola do Oeste baiano, um dos principais vetores de expansão e desenvolvimento econômico e social da região. Vale lembrar que a utilização desses modais vai desonerar, e muito, os custos com transporte e logística, que representa uma boa fatia do processo produtivo”, ressaltou Busato.

O encontro com representantes do governo também foi palco para discussão de outro importante tema: a suspensão de matrículas de algumas propriedades no Oeste da Bahia. O presidente da Aiba expressou a preocupação dos agricultores da região em relação a esta situação e pediu ajuda ao secretário para tentar solucionar os casos existentes.