Terminal do governo em Vera Cruz causa parada da travessia

Depois de fazer uma parada forçada pela maré baixa desta quarta-feira (14), a travessia Salvador-Mar Grande retoma as operações normais às 8h30, com previsão de operar com horários extras para atender o fluxo de passageiros. A travessia começar a operar hoje às 5h, mas às 6h30 teve que fazer a parada, já que o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, não tem condições de operar com maré baixa devido à pouca profundidade do seu canal de navegação.

Os usuários devem ficar atentos porque a maré baixa também vai prejudicar as operações à noite. O último horário da travessia hoje será às 18h30 e não às 20h. A medida vale para os dois sentidos da travessia.

A linha de catamarã ligando Salvador ao Morro de São Paulo opera sem qualquer restrição e registra movimento regular. O primeiro catamarã zarpa do Terminal Náutico com destino ao Morro às 8h30 e depois acontecem partidas às 9h, 10h30, 13h e 14h30. No sentido inverso as saídas são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. As escunas que fazem o “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também operam normalmente nesta quarta-feira.