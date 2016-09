Santos ganha do Botafogo no Rio de Janeiro e entra no G4

O Santos voltou a entrar na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem na noite desta quarta-feira (14) ao ganhar do Botafogo (RJ) por 1 a 0 no Estádio Luso Brasileiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Zeca foi o autor do único gol da partida logo aos três minutos do primeiro tempo.

Essa foi a segunda vitória seguida do Santos, que chegou aos 42 pontos e ainda pode perder duas posições no complemento da rodada. Já o Botafogo (RJ), que vinha embalado por três vitórias nos últimos três jogos, estacionou nos 35 e está no meio da tabela.

O Santos precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Zeca desarmou Neilton no campo de ataque, avançou e chutou forte de fora da área, sem chances para Sidão. Depois disso, o Botafogo (RJ) pressionou em busca do empate e criou pelo menos quatro boas oportunidades. Na melhor delas, Gustavo Henrique desviou contra e Vanderlei espalmou a bola no travessão. No rebote, Neilton quase completou.

No segundo tempo, o Botafogo (RJ) tinha mais posse de bola, mas errava passes e dava espaço para o Santos no contra ataque. Aos 18, Lucas Lima desceu em velocidade e deixou com Ricardo Oliveira, que invadiu a área e bateu por cima. Na sequência, Neilton finalizou colocado e assustou Vanderlei, que salvaria o time paulista em chute de Camilo.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (18) pela 26ª rodada. O Botafogo (RJ) enfrenta o Vitória (BA) às 18h30 no Barradão, enquanto o Santos recebe o Santa Cruz (PE) no mesmo horário no Pacaembu.