Rapaz de 21 anos é executado em via pública na Boca do Rio

A Central de Polícia da Secretaria de Segurança registrou o assassinato de um jovem de 21 anos na Rua Nova do Paraíso, bairro da Boca do Rio. O crime aconteceu em via pública e a vítima morreu ainda no local, com o corpo com vários tiros. Segundo a polícia, autor do crime não foi localizado até às 10h desta quarta-feira (14).

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além deste assassinato na Boca do Rio, outros nove homicídios, e mais quatro tentativas, foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SS-BA), em Salvador e Região Metropolitana, na terça-feira.

Entre eles, dois homens que foram encontrados mortos dentro de um carro abandonado em uma estrada de barro no bairro de Porto Seco Pirajá.