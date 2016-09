Ponte Preta usa ‘fator casa’, vence o Grêmio e sobe na classificação

A Ponte Preta entrou na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem ao vencer o Grêmio (RS) por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fábio Ferreira, Roger e William Pottker, todos no segundo tempo, marcaram para os donos da casa.

Sem perder há nove jogos como mandante, a Ponte chegou aos 38 pontos e encostou no G4, deixando o próprio Grêmio para trás, com 37. O time gaúcho não ganha há um mês e começa a se distanciar dos primeiros colocados.

O primeiro tempo teve a Ponte Preta com mais posse de bola e criando os principais lances de perigo. Maycon fez Marcelo Grohe ir buscar falta no ângulo e Douglas Grolli acertou o travessão após cobrança de escanteio. Nos minutos finais, William Pottker chutou para fora na cara do goleiro. O Grêmio priorizou a marcação e só levou perigo em cabeçada de Luan na rede pelo lado de fora.

O Grêmio levou perigo em chute forte de Marcelo Oliveira defendido por Aranha, mas a Ponte Preta abriu o placar na sequência, aos sete minutos. Reinaldo cobrou falta e Fábio Ferreira cabeceou no canto de Marcelo Grohe. Em busca do empate, o time gaúcho esboçou uma pressão e viu o time da casa ampliar aos 30. William Pottker cruzou e Roger desviou de cabeça, sem chances para o goleiro.

Já nos acréscimos, Pedro Geromel derrubou Roger dentro da área após cruzamento e o árbitro assinalou pênalti. William Pottker bateu no cantinho de Marcelo Grohe e ampliou.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (18) pela 26ª rodada. A Ponte Preta enfrenta a Chapecoense (SC) às 16h na Arena Condá, enquanto o Grêmio enfrenta o Fluminense (RJ) no mesmo horário na Arena do Grêmio.