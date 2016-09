Lula não se preocupou com os pobres e PT é quadrilha, dizem adversários

Adversários políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitaram o anúncio da denúncia do Ministério Público Federal do Paraná nesta quarta-feira (14) para reforçar as críticas ao petista. Parlamentares do PSDB e do DEM classificaram o PT como “quadrilha” e Lula como seu chefe.

“Que Lula sempre foi o comandante desse esquema, nunca tive dúvidas. Hoje cai por terra toda essa farsa para criar a imagem de alguém que se preocuparia com os mais pobres. Lula nada mais é do que comandante de um esquema de corrupção nunca visto antes”, disse o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

“O PT, capitaneado por Lula, sempre se comportou como uma quadrilha que se interessava apenas em garantir benefícios ao seu grupo e se perpetuar no poder. Que todos sejam julgados e condenados pelos seus crimes”, acrescentou o parlamentar

“Não há organização criminosa sem um comando. Era uma jabuticaba brasileira. Parece que hoje o Ministério Público apontou um chefe, e o chefe é o Lula”, afirmou o líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP).

Outro a fazer críticas foi o líder do DEM na Câmara dos Deputados, Pauderney Avelino (AM). “Ao contrário do que oferecia nas campanhas eleitorais, Lula e o PT só enriqueceram a si próprios, afundando o Brasil em sua maior recessão”, declarou em nota distribuída por sua assessoria.

O parlamentar disse que o PT “propagava o discurso da legalidade”, mas agora “tem o seu principal nome indicado pelo MPF como o comandante máximo do esquema de corrupção”.

O líder do DEM acrescentou que Lula nomeou diretores na estatal para arrecadação de propina. “Sempre alertamos para os malefícios do aparelhamento da máquina pública por asseclas e apaniguados políticos.”