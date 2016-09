Le Biscuit lança campanha para comemorar aniversário da rede

A rede de lojas de departamento Le Biscuit, presente em 12 estados brasileiros, acaba de completar mais um ano de história e, para comemorar a data com seus clientes, lança a campanha “Le Aniversário”. A loja oferece preços acessíveis com descontos de até 80% e, a cada R$ 100 em compras, o cliente ainda leva uma caderneta colecionável.

A proposta da Le Biscuit para este ano é mostrar que a loja possui um mix variado de produtos, além dos itens exclusivos da linha LE, vendidos apenas pela Le Biscuit. “Além de comemorar o aniversário da rede, a campanha movimenta as vendas no mês de setembro, que é um período menos aquecido para o comércio. Com isso, a Le Biscuit reforça a estratégia de ser referência em soluções para todos os bolsos” ressalta, Roberto Rangel, diretor de marketing da Le Biscuit.

Com o slogan “Tem uma festa de promoções com descontos de até 80%”, o vídeo foi produzido pela Onse Filmes, e será veiculado na Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe estados da região Nordeste, e fica no ar até 16/09.

A campanha, além de contar com um filme para TV, também traz spots em rádio, encartes, divulgação online e ambientação de ponto de venda.