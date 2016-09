Dois novos projetos de energia solar injetam R$ 700 milhões na Bahia

Mais de R$ 700 milhões serão investidos na Bahia no segmento de energia renovável e 650 novos empregos diretos serão gerados, além de aproximadamente 11 mil indiretos, com a implantação da maior usina de energia solar da América Latina, no município de Tabocas do Brejo Velho, e da implantação de uma unidade para fabricação de placas solares em Camaçari.

Segundo o site Bahia de Valor, ss dois protocolos, um deles de intenção e o outro de continuidade das obras, serão assinados nesta quarta-feira (14) pelo governo baiano com as empresas Globo Brasil e a italiana Enel Green Power, respectivamente. A reunião com o governador Rui Costa e os executivos das duas companhias ocorre na Sala de Reuniões da Governadoria, às 11h30.

O investimento previsto pela Enel para implantação de um parque solar nomeado de Horizonte, no distrito de Mariquitas, município de Tabocas do Brejo Velho, é da ordem de R$ 458 milhões e prevê a geração de 350 novos empregos diretos e mais 800 indiretos.

