Capítulo de Justiça: Débora faz descoberta e surta com Rose

Débora (Luisa Arraes) está em casa encarando o retrato-falado do estuprador, quando se dá conta de que cruzou com ele mais cedo na rua. Ela fica transtornada e vai desabafar com Rose (Jéssica Ellen), mas a amiga fica com um pé atrás: “Você não pode ter tanta certeza!

Talvez a sua vontade de encontrar esse estuprador esteja te confundindo”.

Especial ‘Visão 360’ de ‘Justiça’ mostra diferentes pontos de vistas das histórias; confira!

Débora esbraveja contra ela: “Eu não vou desistir porque o seu namorado pegou o cara errado uma vez. É a minha vida! Fui eu que fui estuprada, sou eu que não posso mais ter filho!!”.

Esta cena, que vai ao ar na quinta-feira, dia 15/09.