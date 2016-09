Argel Fucks chega ao Vitória e comanda treino no Barradão

Argel Fucks, o novo treinador rubro-negro, já chegou trabalhando. Recepcionado pelo executivo de futebol, Anderson Barros, por volta das 11 horas estava no CT Manoel Pontes Tanajura, conversou com alguns integrantes da comissão técnica, e após o almoço desceu da concentração Vidigal Guimarães para a apresentação à imprensa na Sala Jornalista João Borges Bougê.

Recebeu as boas-vindas do presidente Raimundo Viana, acompanhado do vice Manoel Matos, e em seguida a entrevista coletiva foi a vez de se reunir com o grupo. “Estou aqui porque acredito e o nosso planejamento será um jogo de cada vez. O primeiro será quinta-feira e temos que acreditar que podemos ganhar”, disse aos jogadores.

Encerrada a apresentação, vestiu rapidamente o uniforme do clube, e foi ao campo do Barradão para seu primeiro dia de trabalho. Argel realizou um inicialmente um treino em campo reduzido, e depois comandou um coletivo quando realizou muitas experiências para a montagem do time.

Volta a treinar nesta quarta pela manhã, já com Marinho liberado – foi poupado porque reclamou de um cansaço na posterior e fez uma atividade especial com Lucas Itaberaba – e anuncia os jogadores que viajarão no início da tarde para Porto Alegre.

Com Argel chegaram o assistente técnico Glebson Robson (Galego) e o preparador físico Reverson Pimentel. Os dois também começaram a trabalhar nesta terça-feira.