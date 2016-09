Travessia Salvador-Mar Grande tem saídas a cada 30 minutos

Com movimento tranquilo e oito embarcações em tráfego, a travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande opera com horários de 30 em 30 minutos, nesta terça-feira (13). Não há fila para acesso e os usuários embarcam de forma imediata nos terminais hidroviários de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio.

O fluxo maior de usuários ocorre no sentido da Ilha para a capital. A Baía de Todos os Santos tem boas condições de navega~ção nesta manhã. A travessia funciona até às 20h, horário da última viagem saindo do Terminal Náutico – no sentido inverso o último horário será às 18h30.

Também com movimento regular, a linha ligando Salvador ao Morro de São Paulo tem o primeiro catamarã saindo do Terminal Náutico às 8h30. Depois do primeiro horário, os usuários são atendidos com saídas de Salvador são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A viagem para o Morro de São Paulo dura em média 2 hora e 20 minutos. As escunas do “Passeio às Ilhas” também operam normalmente no tour pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador ocorre às 17h30.