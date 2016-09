Série B: Criciúma goleia o Oeste por 4 a 0.

O Oeste perdeu a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento na noite desta terça-feira ao perder para o Criciúma pelo placar de 4 a 0, em partida realizada no Estádio Heriberto Hulse, pela 25ª rodada do Brasileiro Série B.

Com o resultado, o Oeste, que não vence há quatro rodadas, aparece na 16ª colocação, com 30 pontos, três a cima do Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Criciúma, por sua vez, fica com 34, ainda sonhando com G4.

O Oeste tomou a iniciativa do jogo, mas acabou surpreendido logo aos nove minutos. Felipe Alves saiu jogando errado e entregou a bola para Douglas Moreira, que encobriu o goleiro para abrir o marcador.

Jogando no contra-ataque, o time catarinense por muito pouco não fez o segundo. Roberto foi lançado em velocidade e tocou na saída de Felipe Alves. A bola bateu caprichosamente na trave. A resposta do Oeste veio nos pés de Renan Mota, que aproveitou a jogada ensaiada para assustar o goleiro Luiz.

O panorama do segundo tempo foi muito semelhante. O Oeste criou a primeira boa chance com Ricardo Bueno, que foi bloqueado por Niltinho na hora da finalização. Após o susto, o Criciúma apertou e marcou o segundo aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Diego Giaretta, que teve o trabalho de empurrar para o gol.

O Oeste sentiu o baque e acabou cedendo espaço ao Criciúma. O terceiro saiu aos 18 minutos. Roberto foi para a linha de fundo e cruzou na cabeça de Jheimy, que desviou para fazer o seu. E não parou por aí. O Criciúma continuou pressionando e fez o quarto, logo após uma bola no travessão do Oeste, com Caíque Valdívia.

Na próxima rodada, o Criciúma visita o Brasil na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. No sábado, às 21h, o Oeste pega o Tupi no Estádio José Liberatti, em Osasco.