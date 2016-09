Em Velho Chico, Carlos Eduardo atira contra Martim.

Após descobrir que Martim (Lee Taylor) o fotografou em uma de suas tramoias, Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) decide dar um fim na vida do filho de Afrânio (Antonio Fagundes) e eliminar todas as provas que o incriminam.

Sem saber que o de Sá Ribeiro esqueceu um cartão de memória com as fotos do flagrante na pousada, o ex-deputado persegue o cunhado por uma estrada pacata.

Disposto a fazê-lo parar, o novo Saruê atira sem piedade contra o rapaz, que se vê assustado sem ter para onde escapar.

Esta cena de Velho Chico está prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 13/9.