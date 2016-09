Confira a classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro teve uma rodada fechada na noite desta terça-feira (13)> E quem se deu bem foi o Atlético de Goiás, que venceu fora de casa o Bragantino e chegou de vez no líder Vasco. Os dois somam agora 45 pontos, com o time carioca ainda na liderança devido aos critérios da competição. O Ceará tentou voltar ao G-4. Mas só tentou: perdeu em Fortaleza para o lanterna Sampaio Corrêa por 1 a 0. Veja mais abaixo todos os resultados da rodada.

