Confira as vagas de emprego do SineBahia para esta terça-feira (13)

O horário de atendimento é das 7h às 17h. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h10. Para todas as oportunidades é preciso levar número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. Confira as vagas para Salvador e Lauro de Freitas:

Ofertas exclusivas para as unidades de Salvador

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Possuir carro ou moto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Jardineiro

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses em carteira

04 vagas

Estofador

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 vaga

Chefe de serviço de limpeza

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Web Designer

Superior em Designer / Publicidade ou afins

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Secretária executiva (Estágio)

Cursando 3º semestre em Secretariado

Inglês intermediário

Experiência não exigida

01 vaga

Gerente comercial

Superior em ADM / Gestão comercial

Possuir veículo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Bibliotecário

Superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Churrasqueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Empacotador a mão PCD (Pessoa com Deficiência)

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

05 vagas

Ofertas exclusivas para a unidade de Lauro de Freitas

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Possuir carro

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Gerente de restaurante

Superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de telemarketing

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

30 vagas

Zelador

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Marmorista

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga