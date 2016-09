Depois de visitar Mayara (Julia Dalavia) no hospital, Fátima (Adriana Esteves) decide acertar as contas com Kellen (Leandra Leal) e vai atrás dela na casa noturna.

Ameaçadora, ela parte para cima da gerente da sauna com uma garrafa quebrada:

“Se você chegar perto da minha filha de novo, se você pensar em prejudicar a Mayara de qualquer jeito, eu te mato. Você está me ouvindo??”.