Bahia perde para o Paysandu e segue fora do G-4 da Série B

O Bahia perdeu mais uma vez a chance de voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogado na noite desta terça-feira (13), em Belém, o tricolor baiano foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 1 e de quebra, uma invencibilidade de seis jogos. O time de Guto Ferreira fez um jogo fraco, sem determinação e caiu diante de um time tecnicamente muito fraco.

Com o resultado, o Bahia continuou em 7º lugar, com 36 pontos, na tabela de classificação. O Paysandu vai a 32 pontos, e sobe momentaneamente três posições, assumindo a 13ª colocação, mas pode cair um pouco na tabela ao término dos jogos das 21h30.

Na próxima rodada o Bahia encara o Goiás, na Arena Fonte Nova, sábado, às 18h30. o Paysandu viaja ao Recife para enfrentar o Náutico, no mesmo dia.

O primeiro gol do Paysandu saiu aos 16 minutos de jogo. Tiago Luís cobrou escanteio pela direita e o atacante Leandro Cearense cabeceou no contrapé do goleiro Muriel.

Com o Bahia todo recuado para se defender, no segundo tempo, o Papão fez 2 a 0. A pressão do time paraense deu resultado: aos 7 minutos Tiago Luís ampliou com um chutaço de fora da área, que Muriel aceitou: 2 a 0.

O time de casa continuou em cima e por pouco não faz 3 a 0. Mas o Bahia diminuiu com Hernane, em cobrança de pênalti, cometido pelo zagueiro Fernando Lombardi.