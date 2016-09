Atlético-GO bate Bragantino e segue na briga pela liderança da Série B

O Bragantino não conseguiu manter o embalo no Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o Atlético (GO) por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid na noite desta terça-feira. A partida foi válida pela 25ª rodada. Os dois gols dos visitantes foram marcados por Magno Cruz, que já defendeu o time paulista.

O resultado negativo após duas vitórias seguidas mantém o Bragantino na zona de rebaixamento em 17º lugar com 27 pontos. Invicto há oito jogos – quatro vitórias e quatro empates -, o Atlético (GO) chegou aos 45 pontos e continua entre os primeiros colocados.

Por jogar em casa, o Bragantino começou a partida tendo mais posse de bola e levou perigo em cobrança de falta do zagueiro César Gaúcho defendido por Kléver. O Atlético (GO) equilibrou a partida e marcou o gol aos 40 minutos. Magno Cruz recebeu lançamento e tocou por cobertura sobre Felipe.

No segundo tempo, o Bragantino tentou correr atrás do prejuízo e criou boas oportunidades, mas esbarrou em boas defesas de Kléver. Até que aos 46 minutos Magno Cruz ampliou para o Atlético (GO) com chute de fora da área. O time da casa diminuiu na sequência através de Rivaldo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (17) pela 26ª rodada. O Bragantino enfrenta o Avaí (SC) às 16h na Ressacada em Florianópolis. No mesmo horário, o Atlético (GO) recebe o Paraná (PR) no Serra Dourada em Goiânia.