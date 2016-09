Travessia Salvador-Mar Grande registra bom movimento no sentido Ilha-Salvador

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande registra fluxo muito bom de passageiros nesta segunda-feira (12), com muitos usuários retornando do final de semana da Ilha de Itaparica e outros se deslocando para seus locais de trabalho na capital. A travessia tem horários fixos de saída a cada 30 minutos, mas em alguns períodos nesta manhã já ocorreram saídas de 15 em 15 minutos. No sentido de Salvador para a Ilha de Itaparica, o fluxo de passageiros é tranquilo no Terminal Náutico.

A travessia está operando desde às 5h com oito embarcações. A última viagem do dia saindo de Mar Grande será às 18h30. De Salvador para Mar Grande os passageiros são atendidos até às 20h.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo também operam normalmente e com movimento moderado. Os dois primeiro horários do dia serão feitos às 8h30 e 9h. Os usuários contam também con saídas às 10h30, 13h e 14h30 . Já as saídas de Morro de São Paulo para a capital ocorrem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. As escunas do tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também operam normalmente nesta segunda, mas com procura regular. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, e o retorno a Salvador ocorre às 17h30.